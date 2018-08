phoenix persönlich: Michael Krons zu Gast bei Josef Aschbacher, Direktor der Erdbeobachtung der Europäischen Weltraumbehörde ESA - Freitag, 31. August 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Unsere Satelliten und Daten zeigen, dass die Erde inden letzten Jahren und Jahrzehnten immer heißer geworden ist", warntder Chef der Erdbeobachtung der Europäischen Weltraumbehörde ESA, imGespräch mit Moderator Michael Krons am Weltraumbahnhof Kourou inFranzösisch-Guyana.Josef Aschbacher tritt vehement dem Verdacht entgegen, dass dieKlimaveränderung "fake news" seien: Die Sorge vor einer Klimaänderungauf der Erde basiere auf wissenschaftlich gesicherten Daten "Das sindkeine fake news, das sind Fakten".Der in der Natur der Tiroler Berge als Sohn eines Bauernaufgewachsene Aschbacher, sieht die Klimaveränderung als Bedrohungder Lebensgrundlagen des Menschen auf der Erde an. Er kann nichtverstehen, dass angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse überden Klimawandel, Skepsis und Ablehnung der Fakten ohnewissenschaftliche Grundlage um sich greifen.Aschbacher hat mit dem neuen Satelliten AEOLUS gerade eine weiterewissenschaftliche Mission zur Erforschung der Wetter- undKlimaverhältnisse gestartet. Der Satellit, so erklärt er im Gesprächmit Michael Krons, werde die Wettervorhersage durch genauesteWindmessungen aus 230 Kilometer Höhe deutlich verbessern.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell