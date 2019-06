"phoenix persönlich": Mesale Tolu zu Gast bei Inga Kühn, Freitag, 21. Juni 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Der erste Moment war ein Schock für mich, dass soetwas unserer Familie widerfährt. Bis zu diesem Zeitpunkt habe ichdarüber berichtet, ganz viele Razzien habe ich mitverfolgt undplötzlich bin ich selbst betroffen gewesen", berichtet dieJournalistin und Übersetzerin Mesale Tolu über ihre Verhaftung in derTürkei Ende April 2017.Tolu war im Frühjahr 2017 ins Visier der türkischen Behördengeraten, man warf ihr die Mitgliedschaft in einer terroristischenOrganisation und Terrorpropaganda vor - Vorwürfe, die Mesale Toluentschieden zurückwies. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen"sprach von "konstruierten Vorwürfen" und "Willkür" im Fall Tolu, die- wie viele inhaftierte Journalisten - nur ihre Arbeit gemacht habe."Es ist in der Türkei wirklich so, dass Frauen vor allem immerwieder ins Visier des Staates geraten, wenn sie sich nicht an dietraditionelle Rolle halten". Diese Erfahrung habe auch sie inPolizeihaft und im Gefängnis gemacht, so Tolu.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Inga Kühn mit derJournalistin Mesale Tolu über die politischen Verhältnisse in derTürkei, über ihre Zeit in einem Istanbuler Frauengefängnis unddarüber, warum ihr kleiner Sohn zeitweise mit im Gefängnis war."Ich glaube, das war die beste Zeit im Gefängnis für alle andereninhaftierten politischen Gefangenen", sagt Mesale Tolu über die Zeit,in der ihr damals zweijähriger Sohn zu ihr ins Gefängnis kam. "VieleFrauen haben nie mit einem Kind zusammengelebt, haben selber keineKinder. Und dann haben sie sechs Monate einen kleinen Jungen in derZelle, der sich an keinerlei Regeln hält, der macht und tut, was erwill. (...) Er hat sechs Monate das Leben aller Inhaftierten versüßt.Er hat Lebensfreude in diese Zelle gebracht." Und auch ihr Sohn habevon diesen Erfahrungen profitiert.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell