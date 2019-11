phoenix persönlich - Luisa Neubauer im Gespräch mit Michael Krons - Samstag, 16. November 2019, 0.00 Uhr & Sonntag, 17. November 2019, 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Sie ist das Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschlandund hat mit ihrem Buch "Vom Ende der Klimakrise" eine Zusammenfassung ihrerVorstellungen zum Klimaschutz vorgelegt. Im Gespräch mit Moderator Michael Kronserläutert Luisa Neubauer ihre Gedanken zum Klimaschutz und zu den drängendstenAufgaben, die sie für Politik und Gesellschaft sieht.Luisa Neubauer, 1996 in Hamburg geboren, wirbt für einen gesellschaftlichenAufbruch zum Klimaschutz. Die Vertreterin von Fridays for Future sieht dieBewegung immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, diese sei unprofessionellund zu naiv in ihrem Bestreben, die Bürger von einem tiefgreifenden Schutz derUmwelt zu überzeugen. "Als ob Wahrheit mit Alter zu tun hat", wehrt sie sichgegen solche Vorwürfe und weist auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse hin, diesie in ihrem Buch zitiert.Sie wünsche sich, dass die Politik viel früher aktiv geworden wäre, denn dieWissenschaftler hätten schon vor Jahrzehnten auf die Klimakrise hingewiesen.Menschen sollten ihr Leben so leben können, "dass sie darauf vertrauen, dass dieRegierung sich um das Klimaproblem angemessen kümmert." Die Grundlage für einUmdenken sieht die Klima-Aktivistin darin, die Menschen von der existentiellenBedrohung durch den Klimawandel zu überzeugen.Im Gespräch mit Moderator Michael Krons warnt Neubauer, es bleibe nicht mehrviel Zeit, um in Wirtschaft und Industrie umzusteuern. Zudem kritisiert sie dieviel zu zaghaften Versuche der Verantwortlichen in der Politik, Maßnahmen fürden Klimaschutz umzusetzen, wie etwa bei der Bepreisung von Emissionen. IhrerMeinung nach hat die Marktwirtschaft sogar massiv zum Klimawandel beigetragen,weil die Ausbeutung von Ressourcen kaum Geld gekostet habe.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell