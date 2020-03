phoenix persönlich: Jutta Allmendinger zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 13. März 2020, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Ich bin keine Krisenfrau", bekennt die renommierte SoziologinProf. Jutta Allmendinger. "Ich denke und suche immer nach Lösungen fürgesellschaftliche Probleme." Corona sei ein "hervorragendes Beispiel", um dieunterschiedlichen Vertrauensdimensionen zu zeigen. In diesem Zusammenhang lobtdie Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums für Sozialforschung dasKrisenmanagement der Bundesregierung: "Ich finde, dass wir in diesem Beispieleigentlich gar kein Vertrauensproblem haben, weil Frau Merkel sich im Gegensatzzu anderen Politikern hinstellt und sagt: 'Achtung, Leute. Wir haben gelernt ausChina, wir haben gelernt aus Italien, und deswegen müssen wir a, b, c machen, umZeit zu gewinnen, um Krankenhäuser, um Ärzte nicht zu überlasten.' Sie würdendas von einem Herrn Trump nie hören." Man brauche Vertrauen in die Mitmenschen,dass sie sich beispielsweise bei Anzeichen von Corona "freiwillig in Quarantäne"begäben. Man brauche aber auch Vertrauen in die Politik, dass sie "das unterKontrolle hat" und "präventive Maßnahmen" ergreife.In "phoenix persönlich" spricht Jutta Allmendinger mit Michael Krons über dieBedeutung von Vertrauen für Gesellschaft und Demokratie. Vertrauen, so JuttaAllmendinger, sei eine "ganz zentrale Währung unseres Miteinanders. Sie siehteine Vertrauenskrise in zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Miteinandersin Deutschland: die parlamentarische Demokratie werde als überfordert, dieMarktwirtschaft als korrupt und Massenmedien als unglaubwürdig wahrgenommen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4545944OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell