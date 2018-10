phoenix persönlich: Joe Bausch zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 02. November 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Die Frage, was macht Menschen zu Verbrechern, wasmacht Menschen sogar vielleicht böse, die hat mich nichtlosgelassen", sagt Joe Bausch, der zunächst als Schauspielerarbeitete, bevor er sich entschied, Gefängnisarzt zu werden.Mittlerweile arbeitet Bausch seit 32 Jahren in derJustizvollzugsanstalt Werl und wird sich im November dieses Jahres inden Ruhestand verabschieden. In der Sendung "phoenix persönlich"spricht Michael Krons mit dem Schauspieler und Gefängnisarzt JoeBausch über seine Arbeit in der Justizvollzugsanstalt und die Fälle,die ihm in besonderer Erinnerung sind.Für zahlreiche Inhaftierte wurde Bausch zu einer Vertrauensperson,sie erzählten ihm ihre Schicksale oder berichteten von Verbrechen,für die sie nie belangt oder nicht verurteilt werden konnten. Nichtimmer sei es einfach gewesen, Distanz zu wahren, so Bausch: "Manbleibt empathisch, aber man lernt natürlich auch, mit diesenSchicksalen, etwas besser umzugehen, dass man nicht alles mit nachHause nimmt, dass man Geschichten an der Pforte zurücklässt. Weil dieKombination aus der Medizin und der Medizin im Knast führt zu einerDopplung. Zum Mediziner geht man nicht, weil man eine schöneGeschichte erzählen möchte, sondern krank ist. Und wenn man einkranker Inhaftierter ist und geht zum Arzt, dann werden dieGeschichten nicht schöner dadurch."Nicht immer sei das Gefängnis ein Ort, "an dem die Verbrecherrichtig stillgelegt werden", so Bausch. Zwar würden sich vieleGefangene in diese Rolle fügen, doch andere würden in Haft "zu großerForm" auflaufen. "Etwa sieben, acht oder neun Prozent der Insassenvon Gefängnissen sind für 75 Prozent der schlimmsten Verbrechenverantwortlich. Das ist sozusagen die Kernklientel, der man häufigmit nichts beikommen kann. Die eben auch im Knast weiterhin kriminellbleiben und kriminell sind. Das sind oftmals psychopathische Täter",erklärt Bausch. Psychopathen hätten Charme, seien freundlich, doch inihrem Inneren seien sie eiskalt.http://ots.de/TxQuX2Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell