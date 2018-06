"phoenix persönlich": Irina Scherbakowa zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 15. Juni 2018, um 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Wenn die Gegenwart nicht so viel Anlass gibt, stolzzu sein, dann braucht man die Vergangenheit," so die russischeHistorikerin Irina Scherbakowa gegenüber der FAZ mit Blick auf dieRückkehr des Nationalen und die Verklärung des Diktators Josef Stalinin Russland. Die russische Menschenrechtlerin sieht darin einWarnzeichen: Der Staat fühle sich in der Gegenwart unsicher undOrganisationen wie "Memorial", die an die dunklen Zeiten erinnern,würden nur stören. Scherbakowa zählt zu den Gründungsmitgliedern derMenschenrechtsorganisation "Memorial", einerNichtregierungsorganisation, die sich um die Aufarbeitung derVerbrechen unter Stalin verdient gemacht hat und 2004 den sogenanntenAlternativen Nobelpreis erhielt.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons inMoskau mit der Historikerin und Germanistin Irina Scherbakowa überdas politische Klima in Russland unter Präsident Putin, diedeutsch-russischen Beziehungen und über ihre russisch-jüdischeFamiliengeschichte, die sie in ihrem Buch "Die Hände meines Vaters"porträtiert hat. Darin erläutert Scherbakova unter anderem ihreGründe, Germanistik zu studieren: "Abgesehen von meinem Interesse fürdie deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts entschied ich mich auchdeshalb für Germanistik, weil ich hoffte, auf diese Weise eine Nischefür mich zu finden, in der ich so wenig wie möglich mit dem Staat zutun haben würde. Indem ich eines Tages zum Beispiel zu Hause sitzenund übersetzen würde. Viele meiner Bekannten suchten nach solchenNischen und fanden sie vor allem in literatur- undsprachwissenschaftlichen Studiengängen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell