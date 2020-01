phoenix persönlich: Herbert Diess zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 24. Januar 2020, 18:00 Uhr

Bonn (ots) - Das Jahr 2020 muss den Durchbruch für das E-Auto bringen. DieseAuffassung vertritt VW-Chef Herbert Diess im Gespräch mit Moderator MichaelKrons am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Diess verteidigt diedeutschen Automobilbauer gegen den Vorwurf, sie hätten zu lange beim Umstieg aufElektromobilität gewartet. Die Umstellung sei eine große Herausforderung undkönne nur gelingen, wenn auch die Politik die Rahmenbedingungen dafür schaffe,etwa mit steuerlichen Anreizen und dem Aufbau einer Infrastruktur. Die Vorgabeeines Flottenziels für das nächste Jahr von unter 100 Gramm pro Kilometer inEuropa sei sehr ambitioniert und gelänge nur mit dem E-Auto. Im Gespräch mitphoenix-Moderator Michael Krons wies Diess die Kritik am Individualverkehrzurück: Die Menschen wollten weiter mit dem Auto fahren, dies müsse aberC02-neutral geschehen.Den gegenwärtigen Trend zu großen und schweren Autos sieht er nicht kritisch.Zwar verbrauchten SUV gegenüber einem normalen Pkw bis zu 15 Prozent mehrKraftstoff, allerdings finanziere die höhere Verkaufsmarge der SUV den Umstiegauf die E-Autos für die Hersteller. Diess geht davon aus, dass das E-Auto dieDiskussion um ein Tempolimit überflüssig macht, da hohes Fahrtempo exorbitantviel Batterieenergie verbrauche, sodass sich die Fahrweise beim E-Autofahrenschnell anpassen werde.Das Thema Nachhaltigkeit werde auch von den Aktionären verlangt. Entsprechendsieht Diess beim Gipfel in Davos, der sich vor allem mit dem Thema Klimaschutzbeschäftigt, eine hohe Sensibilität der Topmanager, ihre Unternehmenklimaneutral zu machen. Mit Blick auf die aktuellen Gesetzeslage zum Klimaschutzvertrat Diess die Ansicht, dass die Politik die Spielräume nicht ausnutze. Siekönne mehr tun.Die Äußerungen der Klimaaktivistin Greta Thunberg gingen ihm nahe, gab derVW-Chef zu. Für das Engagement junger Menschen und ihre Demonstrationen für mehrKlimaschutz zeigte Diess Verständnis. "Ich glaube, dass es bald nur noch wenigeUnternehmen gibt, die sich einem Klimaziel verweigern."http://ots.de/0Df94APressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4501931OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell