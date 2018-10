phoenix persönlich: Henrik Enderlein zu Gast bei Michael Krons - Freitag, 19. Oktober 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Henrik Enderlein, Professor für politische Ökonomie,vermisst bei deutschen Politikern eine Begeisterung für daseuropäische Projekt: "Wenn ich einen Vorwurf an die deutsche Politikmache, quer durch die Bank, dann ist dieser Vorwurf, dass wir unsnicht ausreichend für Europa einsetzen. Europa ist der Sündenbock imnationalen politischen Geschäft und nie etwas, was wir positivbesetzen. Wenn sich das nicht ändert, haben wir ein echtes Problem."In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mitHenrik Enderlein, Präsident der Hertie School of Governance, über dieFrage, wie stabil Europa derzeit ist und was passiert, wennbegeisterte Europäer wie der französische Präsident Emmanuel Macroninnenpolitisch an Rückhalt verlieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell