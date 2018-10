phoenix persönlich: Gregor Gysi zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 5. Oktober, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Ich bin wild entschlossen, das Alter zu genießen",schreibt Gregor Gysi in seiner Autobiographie "Ein Leben ist zuwenig". Doch obwohl sich der ehemalige Fraktionsvorsitzende derPartei Die Linke aus der ersten Reihe der Politik zurückgezogen hat,nimmt er zahlreiche politische Termine wahr. Ein Leben ohnepolitisches Engagement scheint für den inzwischen 70-Jährigen kaumvorstellbar: "In meinem Alter ändert man sich nicht mehr viel, manbleibt eher, wie man ist. In meinem Fall heißt das aber auch: Ichbleibe politisch wahrnehmbar."In "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit Gregor Gysi überdie Frage, warum er weiter politisch aktiv ist, welchen Einflussseine familiäre Herkunft auf sein politisches Engagement hatte und ober sein Lebenswerk durch die Sammlungsbewegung "Aufstehen" in Gefahrsieht.Gysi, der sich als "libertären demokratischen Sozialisten"bezeichnet, sorgt sich, dass Rechtspopulisten weiter an Einflussgewinnen könnten, während linke Parteien über ihre strategischeAusrichtung streiten. Auch deshalb veröffentlichte er als Präsidentder Europäischen Linken im Mai einen Appell, der die gemeinsamenVorstellungen und Ziele der "linken und progressiven Kräfte Europas"hervorhebt. Gysis Forderung darin lautet: "Einheit herstellen, umneoliberale Politik zu besiegen!"Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell