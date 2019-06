phoenix persönlich: Friedrich Merz zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 28. Juni 2019, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Friedrich Merz macht sich Sorgen um die Akzeptanz vonDemokratie und Marktwirtschaft: "Deutschland geht es gut. Wir lebenin einem der schönsten und wohlhabendsten Länder der Welt. Wenn esanders wäre, wie von einigen behauptet, dann gingen dieFlüchtlingsströme wohl in die andere Richtung. Trotzdem breitet sichUnzufriedenheit aus mit dem politischen System und, mehr noch, mitunserem Wirtschaftssystem", schreibt Merz in einem Essay für "DieZeit". In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mitFriedrich Merz, der 2018 für den CDU-Parteivorsitz kandidierte, überdie Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, über dieschwächelnde CDU und darüber, wie Donald Trump Amerika und dastransatlantische Verhältnis verändert hat.Merz, der nach zehn Jahren als Vorsitzender der Atlantik-Brückeabtritt, sieht die Beziehungen Deutschlands und Europas zu den USAdurch die Präsidentschaft Donald Trumps nachhaltig verändert: "Selbstwenn Trump frühzeitig gehen würde, würde morgen nicht wieder alles sowie es früher einmal war". Für Merz bedeutet das transatlantischeVerhältnis mehr als Handelspolitik und mehr als einsicherheitspolitisches Bündnis: "Es ist eine Wertegemeinschaft, inder wir auch unsere Interessen vertreten müssen."Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell