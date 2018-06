phoenix persönlich: Friedrich Curtius zu Gast bei Alfred Schier, Freitag, 8. Juni 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - "Sie wollen unbedingt für Deutschland in Russland denAdler auf der Brust tragen. Insofern haben wir nicht darübernachgedacht, sie aufgrund dieses Fotos aus der Nationalmannschaft zususpendieren", so der DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius über dieFußballnationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Beide würdensich zu "100 Prozent mit dieser Nationalmannschaft, mit diesem Landund mit den Werten dieses Landes identifizieren." Gleichwohl hättenden DFB zahlreiche Reaktionen nach dem umstrittenen Foto der beidendeutschen Fußballer mit dem türkischen Präsidenten Erdogan erreicht."Ich habe deutlich gespürt, dass die Leute in Deutschland darüberirritiert sind", sagt Curtius.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit demDFB-Generalsekretär Friedrich Curtius über die Chancen derNationalmannschaft bei der WM in Russland, die Bewerbung um die EM2024 und die Affäre um das Erdogan-Foto."Ich habe persönlich mit beiden Spielern sprechen dürfen, und ichhabe in diesem Gespräch gemerkt, der Satz von unseremBundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist völlig richtig: Heimatgibt es auch im Plural. Die sind beide in Deutschland geboren, aberihre Familien kommen aus der Türkei und da sind eben auch Wurzelnihres Daseins." Der DFB erwarte nicht, dass die Spieler dieNationalhymne mitsingen sollten, erklärt der DFB-GeneralsekretärFriedrich Curtius: "Da respektieren wir die Einstellung jedeseinzelnen Spielers zu diesem besonderen Moment."In der Bewerbung des DFB um die Europameisterschaft 2024 siehtCurtius eine große Chance für den deutschen Fußball und verweist aufdie positiven Erfahrungen mit der WM 2006 im Land. Außerdem hättenFIFA, UEFA oder DFB aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. So habebeispielsweise bei der Vergabe von sportlichen Großereignissen wieder WM 2026 oder der EM 2024 die Einhaltung der Menschenrechte einen"enormen Stellenwert in der Bewerbung", so Curtius. Der einzigeMitbewerber um die EM 2024 ist die Türkei.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell