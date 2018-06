phoenix persönlich: Edmund Stoiber zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 29. Juni 2018, 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Edmund Stoiber, der Ehrenvorsitzende der CSU, stelltsich im Streit um die Flüchtlingspolitik hinter BundesinnenministerHorst Seehofer und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder:"Der Masterplan Migration von Horst Seehofer ist eine längstüberfällige Korrektur der deutschen Asylpolitik. Er erhöht den Druckfür ein europäisches Asylsystem und entspricht im Übrigen auch dergeltenden Verfassungslage", das schreibt Stoiber in einer Kolumne fürden Bayernkurier.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit demehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber über dieFrage, warum ihn die Politik nicht loslässt und worum es beim Streitder CSU mit der Schwesterpartei CDU wirklich geht.Es habe in den vergangenen Jahrzehnten viele kontroverse Debattenzwischen den beiden Parteien gegeben, doch "das Ringen zwischen CDUund CSU um die richtige Flüchtlingspolitik seit 2015 ist die größteund intensivste Auseinandersetzung, die ich in der Union je erlebthabe", so Stoiber gegenüber tagesschau.de. Stoiber sieht dasVertrauen der Mehrheit der Bevölkerung in die rechtsstaatlicheOrdnung durch die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung im Jahr 2015"beschädigt". Der CSU ginge es nun darum, dieses Vertrauenwiederherzustellen. Das sei mehr als eine "kleineMeinungsverschiedenheit" oder "Wahlkampfgetöse". Es gehe um dieGlaubwürdigkeit, so Stoiber.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell