phoenix persönlich: Dagmar Wöhrl zu Gast bei Inga Kühn - Sonntag, 11. November 2018, 11.30 Uhr

Als langjährige CSU-Bundestagsabgeordnete kenntDagmar Wöhrl die Probleme, denen Politikerinnen bei ihrer Arbeitbegegnen, sehr gut. Frauen hätten es auch heute parteiübergreifendschwieriger als ihre männlichen Kollegen. Es gebe es schon viele"Platzhirsche" in der Politik, so die ehemalige wirtschaftspolitischeSprecherin. In der Sendung "phoenix persönlich" ist Dagmar Wöhrl zuGast bei Inga Kühn und spricht über ihre Erfahrungen im Bundestag,ihre Kindheit und ihr sozial-politisches Engagement.Sie habe allergrößte Achtung vor Angela Merkel, bekennt Wöhrl:"Ich habe immer ihre Leistung, ihren scharfen Verstand, ihr Wissenüber alles geschätzt. Ich habe sie in keiner einzigen Situationerlebt, wo sie nicht wusste, von was sie redet. Sie arbeitet sich parexcellence in die Vorgänge ein.""Ich habe immer versucht, authentisch zu bleiben. Ich glaub, daswürde ich auch jeder jungen Politikerin, jedem jungen Politikerraten: Bleib authentisch, bleib am Boden, bleib so, wie dich deineWählerinnen und Wähler kennen", so Dagmar Wöhrl, die sich nach 23Jahren im Jahre 2017 aus dem Bundestag verabschiedet hat. Sie habeversucht, sich nicht verbiegen zu lassen, so Wöhrl, die in einigenpolitischen Fragen, wie der Flüchtlingspolitik oder der "Ehe füralle" eine andere Haltung hat als ihre Partei.