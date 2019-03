"phoenix persönlich": Bernhard Mattes zu Gast bei Michael Krons, Freitag, 8. März 2019, 18.00 Uhr

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - "Die Automobilbranche steht vor enormenHerausforderungen. Das gilt auch für Arbeitsplätze in Deutschland",so Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie zuBeginn des Genfer Automobilsalons.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Michael Krons mit demVDA-Präsidenten Bernhard Mattes über die politischen und technischenBedingungen für diese wichtige deutsche Industriebranche. Er sprichtmit dem bekennenden Autofan auch über seine persönliche Leidenschaftfür das Auto, seinen Blick auf die USA und veränderte Ansprüche derMenschen an die Mobilität.In Zeiten von Strafzöllen, Dieselfahrverboten und gesetzlichenSchadstoff-Vorgaben, kommen für die Autobauer Digitalisierung,Autonomes Fahren und vor allem der Elektroantrieb als technischeEntwicklung hinzu. Mattes sieht den Elektroantrieb auf derÜberholspur. Der Durchbruch stehe unmittelbar bevor. Die Vorgaben beider Schadstoffreduzierung lassen sich "nur erreichen, wenn wir einendeutlich höheren Elektroanteil oder einen Anteil von alternativenAntrieben haben [...] Elektro muss eine große Rolle spielen", soMattes. "In den nächsten 3 Jahren wird die deutscheAutomobilindustrie 40 Mrd. Euro nur in das Thema Elektromobilitätinvestieren und ihr Angebot von dreißig auf über hundert Modelleerweitern."Wenn man sich die Debatte ums Automobil anschaue, würde man sehen,wie emotional sie geführt würde, sagt Mattes. Die Leidenschaft undFreude, individuell unterwegs zu sein, wolle man für die Kundenerhalten. "Wir wollen die Kunden nicht erziehen", sagt Mattes. Füreine individuelle Mobilität hätte die Autoindustrie entsprechendeProdukte im Angebot. Gleichwohl müssten natürlich die Umweltzieleerreicht werden.Automann und Autofan Mattes bekennt: "Ich bin in einer Stadtgeboren und großgeworden, in der das Automobil die entscheidendeRolle spielt", so Bernhard Mattes über seine Geburtsstadt Wolfsburg,die seine Begeisterung für das Auto nachhaltig geprägt habe. Heutefahre er gerne mit seinem Achtzylinder Ford Mustang auch wegen desbesonderen Fahrgefühls in und um seine neue Heimatstadt Köln.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell