phoenix persönlich: Alfred Schier im Gespräch mit Wolfgang Kubicki - Freitag, 13. September 2019, 18 Uhr

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht AlfredSchier mit dem stellvertretenden FDP-Parteivorsitzenden WolfgangKubicki über die Malaise der FDP, seine politische Vita sowie überFreundschaften und Ehrlichkeit in der Politik.Wolfgang Kubicki, seit fast 50 Jahren Mitglied der FDP, plädiertfür mehr Offenheit, Direktheit und Ehrlichkeit in der Politik undmacht sich gegen Ausgrenzung politischer Gruppen in dergesellschaftlichen Debatte stark. "Ich bin ein leidenschaftlicherDemokrat und absoluter Verfechter der Meinungsfreiheit. Deshalb halteich es für unsere Demokratie für lebens- und überlebensnotwendig,wieder zu dokumentieren, dass Meinungsfreiheit mehr ist, als dieeigene Meinung zu transportieren - nämlich auch, die andere imZweifel zu verteidigen, sofern sie sich im Rahmen des rechtlichErlaubten befindet."