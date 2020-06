phoenix persönlich: Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit zu Gast bei Alfred Schier - Freitag, 5. Juni 2020, 18:00 Uhr

Bonn (ots) - "Das Coronavirus ist nicht plötzlich verschwunden", warnt der Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit. "Natürlich möchten die Menschen so viel Normalität wie möglich zurück. Und da die Zahl der Infektionen zurückgeht, kann man auch bestimmte Lockerungen zulassen. Aber eine Normalität wie vor der Pandemie kann es aktuell nicht geben."Das Tückische an dem Virus sei seine stille, oft unbemerkte Ausbreitung, so Schmidt-Chanasit weiter. Er befürwortet die Einführung einer Tracing App und plädiert dafür, regelmäßige Tests vorzunehmen, beispielsweise in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten.In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Alfred Schier mit dem Virologen Jonas Schmidt-Chanasit über die Frage, wie ansteckend Kinder sind, darüber, was man inzwischen verlässlich über die Ausbreitung des Virus weiß und wie sicher das Reisen in Zeiten von Corona sein kann.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4614428OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell