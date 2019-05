Bonn/Buxtehude (ots) - Bei der Europawahl am Sonntag, 26. Maiwerden die 96 deutschen Volksvertreter der insgesamt 751 Mitgliederdes Europäischen Parlamentes bestimmt. Deutschland ist dasbevölkerungsreichste Land der EU. Die Wahlbeteiligung liegt seit 20Jahren unter 50 Prozent und ist stetig gesunken, obwohl dieEntscheidungen des EU-Parlaments sich auf die Lebensbereiche derMenschen in Deutschland immer stärker direkt auswirken.phoenix-Reporterin Eva Wormit meldet sich aus der alten HansestadtBuxtehude. Sie spricht mit der parteilosen Bürgermeisterin KatjaOldenburg-Schmidt über die möglichen Folgen eines Brexits auf dieHafenstadt und den Zusammenhalt der Buxtehuder in einer Zeit, in derdie einen mehr und die anderen weniger Europa wollen.Dunja Sabra von der Initiative "Willkommen-Vielfalt", die sichseit 2011 für Integration in Buxtehude stark macht, berichtet von denErlebnissen der letzten Jahre und davon, wie die Migrationspolitikder Europäischen Union ihr Leben und das ihrer Mitbürgerinnen undMitbürger beeinflusst.Bei der "BürgerEnergie Buxtehude" findet Eva Wormit Beispiele, wieman als Privatbürger zum Energie-Anbieter werden kann und erörtertmit dem Vorstandsmitglied Robert Neumann, was eine nationaleCO2-Steuer für die europäischen Klimaziele bringen kann. Dabei klärtsie welche Möglichkeiten und Hoffnungen mit derBrennstoffzellen-Technologie verbunden sind; mit dessen Antrieb seiteinem halben Jahr ein Zug emissionsfrei durch Buxtehude fährt.Auf dem Biohof Quellen spricht sie mit Landwirt Matthias Keßlerüber die für ihn lebenswichtigen Agrar-Subventionen der EU, dieZukunft der Landwirtschaft auf seinem Hof und die erfreulichen Seitenseiner täglichen Arbeit.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell