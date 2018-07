Bonn (ots) - Das Bundesverfassungsgericht urteilt am Mittwoch überden Rundfunkbeitrag. phoenix überträgt die Urteilsverkündung ab 9.45Uhr live aus Karlsruhe. ZDF-Rechtsexperte Joachim Pohl ist vor Ortund beobachtet das Geschehen. Das Gericht hat darüber zu entscheiden,ob Privatleute, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nutzen,trotzdem den Beitrag zahlen müssen.Bis Ende 2012 bemaß sich die Abgabe unter anderem nach der Anzahlder Fernseher und Radios in einem Haushalt, damals sprach man nochvon Rundfunkgebühr. Seit 2013 aber werden in jedem Haushalt 17,50Euro monatlich erhoben. Unter anderem dagegen haben dreiPrivatpersonen und der Autovermieter Sixt Beschwerde eingelegt. NachAnsicht der Kläger handelt es sich bei dem Rundfunkbeitrag nicht umeine Gebühr, sondern um eine Steuer, die die Länder wegen fehlenderKompetenz nicht erheben dürften. Die Beschwerdeführer sehen zudem denGleichheitssatz des Grundgesetzes verletzt und halten die Erhebungdes Beitrages unabhängig von der Anzahl von Radios, Fernsehern oderauch Computern für verfassungswidrig. Insgesamt geht es um achtMilliarden Euro an Einnahmen im Jahr, die den öffentlich-rechtlichenRundfunkanstalten aktuell zufließen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell