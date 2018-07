phoenix vor ort: Trump trifft Putin - Montag, 16. Juli 2018, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Zum Abschluss seines Besuchs in Europa trifftUS-Präsident Donald Trump am Montag in Helsinki auf den russischenPräsidenten Wladimir Putin. phoenix berichtet ab 9.00 Uhr den ganzenTag über das erste große bilaterale Treffen der zwei Staatschefs,beginnend mit ihrer Anreise und dem Zusammentreffen mit demfinnischen Präsidenten am Morgen. Den ganzen Tag über zeigt phoenixdie Pressekonferenzen aus Helsinki und schaltet immer wieder zuKorrespondenten in die finnische Hauptstadt. Die eigentlichenGespräche zwischen Trump und Putin sollen um 12 Uhr beginnen, darüberberichtet phoenix ab 11.45 Uhr.Um 22.15 Uhr beschäftigt sich außerdem die "phoenix runde" mit demhistorischen Gipfeltreffen. "Gipfel in Helsinki - Alter Streit oderNeuanfang?", über diese Frage diskutiert Moderatorin Anke Plättnerunter anderem mit Sergey Lagodinsky, Heinrich-Böll-Stiftung, ErikKirschbaum, L.A. Times und Karl-Heinz Kamp, Bundesakademie fürSicherheitspolitik.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell