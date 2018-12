phoenix vor ort: Trauerfeier für früheren US-Präsidenten George H.W. Bush - Mittwoch, 5. Dezember 2018, ab 17 Uhr

Bonn (ots) - Von 1989 bis 1993 war George H.W. Bush der 41.Präsident der Vereinigten Staaten, in der vergangenen Woche starb erim Alter von 94 Jahren in seiner Heimat Texas. Staats- undRegierungschef erweisen ihm am Donnerstag in Washington die letzteEhre. phoenix überträgt die Trauerfeier ab 17 Uhr live.In der Nationalen Kathedrale in Washington werden unter anderemBundeskanzlerin Angela Merkel sowie der amtierende US-PräsidentDonald Trump erwartet.In die Amtszeit von George H.W. Bush fielen der Fall der BerlinerMauer, die deutsche Wiedervereinigung und das Ende der Sowjetunion.Sein Sohn, George W. Bush, wurde 2001 zum 43. Präsidenten derVereinigten Staaten gewählt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell