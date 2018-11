phoenix vor ort: Juso-Bundeskongress in Düsseldorf und G20-Gipfel in Buenos Aires - Samstag, 01. Dezember 2018, ab 10.45 Uhr

Bonn (ots) - phoenix vor ort: Juso-Bundeskongress in Düsseldorfund G20-Gipfel in Buenos Aires - Samstag, 01. Dezember 2018, ab 10.45UhrDie Jusos treffen sich am Wochenende in Düsseldorf zu ihremBundeskongress. phoenix berichtet am Samstagvormittag ab 10.45 Uhr ineiner Sondersendung von der Zusammenkunft derSPD-Nachwuchsorganisation. Unter anderem steht um 11 Uhr die Rede derSPD-Parteivorsitzenden Andrea Nahles mit anschließender Ausspracheauf der Tagesordnung. phoenix-Reporterin Jeanette Klag wird unteranderen den Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert interviewen. Zusammen mitJan Drebes, Parlamentskorrespondent der Rheinischen Post, analysiertsie das Parteitagsgeschehen.Im Anschluss an die Berichterstattung aus Düsseldorf blicktphoenix zum Gipfeltreffen der G20-Staats- und Regierungschefs nachBuenos Aires. Weitere aktuelle Sendungen zum Treffen der G 20 inArgentinien zeigt phoenix am Samstag um 19.30 Uhr sowie am Sonntag,2. Dezember, um 11.15 Uhr.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell