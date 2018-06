phoenix vor ort: Gipfel von US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un - Dienstag, 12. Juni 2018, ab 6 Uhr

Bonn (ots) - US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanischeMachthaber Kim Jong Un kommen am Dienstag zu ihrem historischenGipfeltreffen in Singapur zusammen. phoenix sendet an diesem Tag ab 6Uhr live. Mit aktuellen Bildern des Gipfels, Live-Schalten zuKorrespondenten in Singapur und spannenden Hintergrundberichten hältphoenix die Zuschauer den ganzen Tag über auf dem Laufenden. ImStudio analysiert Moderator Florian Bauer das Geschehen unter anderemim Gespräch mit der Koreaexpertin und Autorin Cho Sung-Hyung undProf. Stefan Fröhlich, Experte für Sicherheitspolitik an derUniversität Erlangen.US-Präsident Trump und Kim Jong Un werden bei ihrem Treffen Themenbesprechen, die über Sicherheitsfragen in der Region und damit überdas Schicksal von vielen Millionen Menschen entscheiden. So könnteetwa ein Durchbruch im Streit über die Atomwaffen Nordkoreas erzieltwerden. Trump hatte sogar die Möglichkeit einer Friedenserklärung insGespräch gebracht - 65 Jahre nach dem Ende der Kampfhandlungen imKorea-Krieg. Zuletzt hatte sich der US-Präsident mit Blick auf denGipfel entspannt gezeigt. Er erwarte ein "nettes" Ergebnis nach einem"sehr interessanten Treffen" mit Kim, sagte er am Montag. Kimerklärte im Vorfeld: "Singapurs Rolle wird in die Geschichteeingehen, wenn der Gipfel mit Trump ein Erfolg wird."Das Treffen beginnt um 9.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MEZ) amDienstag.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell