phoenix vor ort: Gedenkveranstaltung Bernauer Straße - Samstag, 9. November, 10.15 Uhr

Am 9. November 1989 fiel die Mauer, die seit 1961 Berlin sowie Ost-und Westdeutschland geteilt hatte. Anlässlich des 30. Jahrestages findet in derBerliner Gedenkstätte Bernauer Straße eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung andie friedliche Revolution in der DDR und an den Mauerfall statt. NebenBundespräsident Frank Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel und demRegierenden Berliner Bürgermeister Michael Müller nehmen die Staatsoberhäuptervon Polen, Ungarn, der Slowakei und Tschechien teil. phoenix berichtet ab 10.15Uhr live von der Gedenkveranstaltung. Auf dem Programm stehen Reden derBundeskanzlerin sowie des Bundespräsidenten. Im Bonner phoenix-Studio empfängtModerator Hans-Werner Fittkau den Politologen Tilmann Mayer und spricht mit ihmüber die vergangenen 30 Jahre deutscher Geschichte.Die Bernauer Straße in Berlin-Mitte wurde durch die Berliner Mauer geteilt undwar Schauplatz vieler Fluchtversuche. Die zentrale Gedenkstätte erinnert an die28 Jahre dauernde Teilung. Auf 1,4 Kilometern ist hier ein Teil der BerlinerMauer erhalten.Auch die anschließenden Sendungen widmen sich am Samstag der früheren TeilungDeutschlands und dem Mauerfall vor 30 Jahren. Um 12.30 Uhr zeigt phoenix"Wendejahr '89 - Mauerfall", um 13.15 Uhr folgt "Der Weg zur Einheit". Ab 17.30Uhr stehen die Dokumentationen "Countdown zum Mauerbau" und "Countdown zumMauerfall" auf dem Programm.