phoenix vor ort: Feierliches Rekruten-Gelöbnis mit Rede der Bundeskanzlerin zu Ehren der Widerstandskämpfer des 20. Juli - Samstag, 20.07.2019, 11.30-12.30 Uhr

Am 20. Juli 1944 misslang einer Gruppe vonWehrmachtsoffizieren um Oberst Claus Graf Schenk von Stauffenberg einAttentat auf Adolf Hitler. Der Diktator wurde von der in seinemHauptquartier Wolfsschanze platzierten Bombe nur leicht verletzt, dergeplante Staatsstreich scheiterte. In der Folge wurden Stauffenbergund vier Mitverschwörer noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 auf demHof des Bendlerblocks erschossen. Anlässlich des Jahrestages desgescheiterten Attentats legen die Rekruten der Bundeswehr dort vorAngehörigen und Vorgesetzten ihr Gelöbnis ab, ein Bekenntnis zumdemokratischen Deutschland und der Werteordnung des Grundgesetzes:"Ich gelobe, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und dasRecht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen."phoenix zeigt am Samstag, 20. Juli, das feierlicheRekrutengelöbnis von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr live aus Berlin. Dabeiwird Bundeskanzlerin Angela Merkel um 11.35 Uhr eine Rede halten.Erwartet wird auch die vor drei Tagen vereidigteVerteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.