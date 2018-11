Bonn (ots) - In Magdeburg trifft sich die AfD um ihre Kandidatenfür die Europawahl zu küren, unter anderem soll Bundessprecher JörgMeuthen zum Spitzenkandidaten gewählt werden. phoenix-KorrespondentAlexander Kähler berichtet live aus der Messe in Magdeburg, fasst diewichtigsten Redebeiträge zusammen und führt Interviews mit denAfD-Spitzenpolitikern. An seiner Seite kommentiert dieSpiegel-Redakteurin und AfD-Expertin Melanie Amann dasParteitags-Geschehen.Im Anschluss berichtet phoenix vom Bundeskongress der GrünenJugend, die sich an diesem Wochenende in Gelsenkirchen trifft. Dortist Reporterin Eva Wormit unterwegs, um Aussagen des neugewähltenVorstands einzuholen. Außerdem blickt sie auf wichtige Redebeiträgeder Veranstaltung.Seit Kurzem zeigt phoenix auch die Bundeskongresse desPartei-Nachwuchses, hier werden wichtige Debatten für dieEntscheidungsprozesse in den Mutterparteien geführt und Weichen fürdie Zukunft gestellt. Die Nachwuchsorganisationen gehören zum ganzenBild der Parteienlandschaften und bringen die Spitzenpolitiker dernächsten Jahre hervor.http://ots.de/eDlesdPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell