phoenix vor ort: EU-Parlament in Straßburg live, Dienstag - 17. Dezember und Mittwoch, 18. Dezember 2019, ab 8.45 Uhr

Bonn (ots) - Das EU-Parlament diskutiert am Dienstag, 17. Dezember 2019, überdie Rechtsstaatlichkeit Maltas. Anlass für die Debatte sind jüngsteErmittlungsergebnisse im Fall des tödlichen Attentats auf dieInvestigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia vor zwei Jahren. Wie bekanntwurde, sind hochrangige Mitglieder der Regierung in Korruptionsfälle verwickelt,über die die Journalistin recherchiert hatte. Die regierende Arbeiterparteihatte daraufhin den Rücktritt des maltesischen Regierungschefs Joseph Muscat biszum 18. Januar 2020 angekündigt. Das EU-Parlament fordert nun eine regelmäßigeÜberwachung der Einhaltung der gemeinsamen EU-Prinzipien im Inselstaat Malta.Über eine entsprechende Resolution will das Parlament am Donnerstag abstimmen.phoenix zeigt die Debatte des EU-Parlaments am Dienstag ab 9.00 Uhr live. Zuvormeldet sich gegen 8.45 Uhr phoenix-Reporter Marlon Amoyal in einer Live-Schalteaus Straßburg. Seine Interviewpartner sind die EP-Abgeordnete Terry Reintke (DieGrünen/FEA) und die CSU-Politikerin Angelika Niebeler (EVP-Fraktion). DiePlenardebatte im EU_Parlament zeigt phoenix ab 9.00 Uhr außerdem auf YouTube,Facebook und Twitter.Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, steht auf der Tagesordnung des EU-Parlaments dieVerleihung des Sacharowpreises 2019 und eine Debatte zum 10. Jahrestag desVertrags von Lissabon. Außerdem wollen die Abgeordneten die Beschlüsse desEuropäischen Rates vom 12. und 13. Dezember diskutieren. Auch hier ist phoenixlive vor Ort dabei und überträgt die Sitzung ab 9.00 Uhr. Im Vorfeld derParlamentsdebatte wird es wieder ab 8.45 Uhr eine Live-Schaltung zu MarlonAmoyal nach Straßburg mit zwei Interviewpartnern geben.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4470950OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell