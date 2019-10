phoenix vor ort: CSU Parteitag in München - Freitag, 18. Oktober 2019, 14.45 Uhr & Samstag, 19. Oktober 2019

Bonn (ots) - Die CSU trifft sich am Freitag und Samstag zu ihremParteitag in München, unter anderem steht die Wiederwahl vonParteichef Markus Söder auf der Tagesordnung, außerdem diskutierendie Delegierten über einen 75-Punkte-Plan, der die Partei "jünger,weiblicher und digitaler" machen soll. phoenix berichtet am Freitagab 14.45 Uhr live aus München. Für Spannung dürfte in derOlympiahalle auch der Antrag der Jungen Union sorgen, den nächstenKanzlerkandidaten per Urwahl festzulegen. Damit stellt sich diebayerische Nachwuchsorganisation gegen die Position der Parteichefsvon CDU und CSU.phoenix-Moderatorin Constanze Abratzky freut sich auf spannendeGesprächspartner in der Münchner Olympiahalle, unter anderem begrüßtsie die Journalisten Timo Frasch, FAZ, und Wolfgang Wittl,Süddeutsche Zeitung, sowie den Politikwissenschaftler HeinrichOberreuther. phoenix-Reporterin Inge Swolek wird die Stimmen derDelegierten im Saal einfangen, Hans-Werner Fittkau kommentiert dasParteitagsgeschehen.Auch am Samstag berichtet phoenix ausführlich vom Parteitag. Zuwelcher Zeit, hängt vom Verlauf der Brexit-Debatte im britischenUnterhaus ab, die phoenix in einer Sendung ab 9.30 Uhr liveüberträgt.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell