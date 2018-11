phoenix vor ort: Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen live - Freitag, 9. November - Samstag, 10. November 2018

Bonn (ots) - Für die Grünen könnte es derzeit kaum besser laufen:Neben zwei erfolgreichen Landtagswahlen in Bayern und in Hessenbefinden sie sich auch bundesweit im Umfragehoch. Von einer "GrünenWelle" ist die Rede. Derweil richtet sich parteiintern der Blick aufdie Europawahl im Mai 2019.Im Rahmen einer dreitägigen Bundesdelegiertenkonferenz soll dasProgramm der Grünen für die Europawahl beschlossen werden. DesWeiteren stellen die Delegierten während des Parteitages ihre Listefür die Wahl zum Europaparlament auf. phoenix berichtet am Wochenendesiebeneinhalb Stunden aus der Bundesdelegiertenkonferenz in Leipzig.Den Auftakt des Parteitages zeigt phoenix am Freitag, 9. November2018, ab 16.00 Uhr live. Durch die Sondersendung führt Jeanette Klaggemeinsam mit den Journalisten Helene Bubrowski,Parlamentskorrespondentin bei der Frankfurter Allgemeinen, sowieUlrich Schulte, Leiter des taz-Parlamentsbüros. Reporter SaschaTriefenbach ist im Saal unterwegs und spricht mit den Delegierten.Eva Wormit und Claudius Crönert kommentieren das Geschehen.Am Samstag, 10. November 2018, von 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr zeigtphoenix die Fortsetzung des Parteitages, unter anderem mit einer Rededes Bundesvorsitzenden Robert Habeck.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell