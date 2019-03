phoenix vor ort: Brexit-Finale im britischen Unterhaus - Debatten im Europa-Parlament - ab Montag, 11. März 2019

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Wie geht es weiter mit dem Brexit? Am Dienstag stimmtdas Parlament in London letztmalig über die Annahme desBrexit-Vertrages ab. phoenix zeigt die Entscheidung live. Ab 18.00Uhr berichtet phoenix aus London und ordnet in Experten-Gesprächendie Lage im britischen Unterhaus ein. Gegen 20.00 Uhr wird dieAbstimmung erwartet. Von ihrem Ausgang hängt das weitere Vorgehenbeim Brexit ab. Findet der Vertragsentwurf keine Zustimmung, willTheresa May am Mittwochabend, 13. März 2019, über einen harten Brexitohne Austrittsvertrag abstimmen lassen. Sollte auch dieser Vorschlagabgelehnt werden, wird die Premierministerin am Donnerstag, 14. März2019, eine Verschiebung des Austrittstermins zur Wahl stellen. BeideEntscheidungen sollen ebenfalls gegen 20.00 Uhr an den jeweiligenTagen fallen und werden von phoenix live übertragen. Bereits amMontag, 11. März 2019, will Theresa May am frühen Nachmittag ihrenneu verhandelten Brexit-Deal vorstellen, auch hier ist phoenix livedabei.Auch in Straßburg, wo das Europa-Parlament in der nächsten Wochezusammenkommt, wird der Brexit Thema sein. Am Dienstag, 12. März2019, debattieren die Parlamentarier in Straßburg über die ZukunftEuropas, unter anderem werden Reden von EP-Präsident Antonio Tajaniund dem slowakischen Premierminister Peter Pellegrini erwartet,phoenix überträgt ab 9.45 Uhr. Am Mittwoch, 13. März 2019, stimmt dasParlament über weitere Brexit-Maßnahmen unter Berücksichtigung allermöglichen Szenarien ab.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell