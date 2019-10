phoenix vor ort: Abschluss der Kandidatentour für den SPD-Vorsitz - Samstag, 12. Oktober 2019, 10.30 -13.00 Uhr

Bonn (ots) - Ab Montag, 14. Oktober 2019, entscheiden dieSPD-Mitglieder, wer sie künftig führen soll. Für die siebenverbleibenden Kandidatenpaare für den SPD-Vorsitz geht derparteiinterne Wahlkampf zwei Tage zuvor mit der Vorstellung inMünchen in die letzte Runde.Dass ein Paar gleich in der ersten Abstimmungsrunde die absoluteMehrheit erreicht, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Laut einerparteiinternen Umfrage liegen Christina Kampmann und Michael Rothaktuell nur knapp vor Olaf Scholz und Klara Geywitz. Bei derdreiundzwanzigsten Regionalkonferenz heißt es also für alle nocheinmal: Gas geben.Den Endspurt um den SPD-Vorsitz in München beobachtetphoenix-Hauptstadtkorrespondent Gerd-Joachim von Fallois, der unteranderem mit Generalsekretär Lars Klingbeil über das neueSPD-Auswahlverfahren sprechen wird. Im Bonner Studio ordnetModeratorin Ines Arland das Geschehen mit Prof. Volker Kronenberg,Politikwissenschaftler der Universität Bonn, ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell