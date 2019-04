phoenix #netznacht - re:publica 2019, Freitag auf Samstag, 10.-11. Mai 2019, 0.45 Uhr

Bonn (ots) - Die Blogger-und Medienkonferenz re:publica findet2019 zum dreizehnten Mal in Berlin statt. Sie ist die größteKonferenz zu den Themen Internet und Netzkultur in Europa.phoenix-Reporter Michael Sahr berichtet von der Veranstaltung in derSTATION Berlin und spricht dort mit Rednern, Experten,Digital-Natives und Netzaktivisten.Mit über 900 Sprechern, rund 20 Bühnen und einem randvollenProgramm will die Konferenz in den Blick nehmen, welchen StellenwertWissen und Informationen in der digitalen Gesellschaft haben, in derAbkürzungen zu demokratieerschütternden Parolen und Slogans werdenkönnen. Unter dem Motto "tl;dr" - der Internet-Abkürzung für "toolong; didn't read" - wirbt die Konferenz dafür, sich wieder mehr Zeitfür die Aufnahme von Informationen zu nehmen. Statt Themenkomplexenur flüchtig anzuschneiden, soll es mehr Raum für Recherche,Wissensgewinn und Kontroversen geben.Neben dem Blick auf die aktuellen digitalen Themen sendet phoenixin der #netznacht spannende Dokumentationen zur digitalenGesellschaft. Die Dokumentation "Im Schatten der Netzwelt - TheCleaners" deckt eine gigantische Schattenindustrie digitaler Zensurin Manila auf, dem weltweit größten Standort für Content-Moderation.Dort löschen zehntausende Menschen in Zehn-Stunden-Schichten imAuftrag der großen Silicon-Valley-Konzerne belastende Fotos undVideos von Facebook, YouTube, Twitter & Co. Auf eine aufregende Reisedurch virtuelle Welten und Soziale Netzwerke, die unser täglichesLeben schon heute mehr beeinflussen als uns oft klar ist, führt imAnschluss die zweiteilige Dokumentation "Hysterie ums Netz".http://ots.de/6tNyOCPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell