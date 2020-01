phoenix live aus dem Europa-Parlament - Dienstag, 14. Januar 2020, 8.45 Uhr

Bonn (ots) - Kroatien hat zum Jahresbeginn turnusgemäß den Ratsvorsitz in derEuropäischen Union übernommen. Am Dienstag werden die kroatischen Vertreter imEuropaparlament in Straßburg ihr Programm vorstellen, anschließend wird dasParlament darüber diskutieren, phoenix zeigt die Debatte live. Der jüngsteEU-Mitgliedsstaat hat seinen Ratsvorsitz unter das Motto: "Ein starkes Europa ineiner sich wandelnden Welt" gestellt. phoenix berichtet bereits ab 8.45 Uhr ausStraßburg, Interviewpartner von Moderator Marlon Amoyal im Europatalk sind dieEU-Parlamentarier David McAllister (CDU/ EVP) und Reinhard Bütikofer (DieGrünen/ EFA).Am Mittwoch werden die Parlamentarier über die Kommissionsinitiative "Future ofEurope" debattieren. Außerdem steht der Besuch des jordanischen Königs AbdullahII. auf der Agenda. Seine Rede im Europaparlament wird aufgrund der aktuellenKonflikte in der Region mit Spannung erwartet.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4488854OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell