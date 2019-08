phoenix live: Zentrale Gedenkfeier zur Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren in Warschau - Sonntag, 1. September 2019, 11.45 Uhr

Bonn (ots) - Mit einer Zentralen Gedenkveranstaltung wird inWarschau an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren, am 1.September 1939, erinnert. phoenix überträgt die Veranstaltung live,bei der unter anderem der polnische Präsident Andrzej Duda undBundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprechen werden. AlsVertreter der USA wird Außenminister Mike Pence erwartet, auchBundeskanzlerin Angela Merkel wird teilnehmen. 40 internationaleDelegierte sind eingeladen, um am Denkmal des unbekannten Soldaten inWarschau an den Kriegsbeginn zu erinnern.Im phoenix-Studio beobachtet Moderator Stephan Kulle dieEreignisse zusammen mit seinem Gesprächspartner, dem JournalistenBartosz Dudek. Aus Warschau kommentieren die Korrespondenten KristinJoachim und Olaf Bock das Geschehen.Wegen der Live-Übertragung aus Polen entfallen der "Presseclub"und "Presseclub nachgefragt" bei phoenix am Sonntag, 1. September2019.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell