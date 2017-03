phoenix live: Pressekonferenz zum Münchener Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft, Montag, 13. März 2017, 12.45 Uhr

Bonn (ots) - Seit mehr als 50 Jahren treffen sich dieRepräsentanten der vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaftanlässlich der Internationalen Handwerksmesse in München. In diesemJahr lautet der Titel: "Made in Germany. Was uns stark macht". MitBundeskanzlerin Angela Merkel diskutieren Ingo Kramer, PräsidentBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), DieterKempf, Präsident Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), EricSchweitzer, Präsident Deutscher Industrie- und Handelskammertag(DIHK) und Hans Peter Wollseifer, Präsident Zentralverband desDeutschen Handwerks (ZDH). phoenix überträgt die Pressekonferenzlive.Was bedeutet "Made in Germany"? Sind es Attribute wie Präzision,Innovation und Verantwortungsbereitschaft? Angela Merkel wird mit denWirtschaftsvertretern auch darüber sprechen, was Deutschland starkmacht und wie das so bleibt.http://ots.de/QU2UkPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell