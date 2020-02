phoenix live: Politischer Aschermittwoch der Parteien, Mittwoch, 26. Februar 2020, ab 09.45 Uhr

Bonn (ots) - Während sich die Jecken vom Karneval erholen, liefern sich dieParteien traditionsgemäß beim Politischen Aschermittwoch einen verbalenSchlagabtausch. Wobei die Ereignisse bei der Ministerpräsidenten-Wahl inThüringen und der Machtkampf in der CDU beim diesjährigen PolitischenAschermittwoch für reichlich Seitenhiebe sorgen werden. phoenix berichtet denganzen Tag live aus Festzelten, Stadthallen und von Schiffen, wo die Parteien zuihrem traditionellen Veranstaltungen zusammen kommen.Den Auftakt macht die CSU bei der die Rede von Parteichef Markus Söder derHöhepunkt sein wird. Gegen 10.00 Uhr meldet sich phoenix-Reporter Michael Kolzaus der Passauer Dreiländerhalle. In Passau trifft sich auch die Linke, die aufeinem Donau-Schiff der stellvertretenden Parteivorsitzenden Janine Wissler unddem Präsidenten der Europäischen Linken Gregor Gysi zuhören ist. Aus Biberach,wo die Bündnis Grünen zusammenkommen, zeigt phoenix ab 11.30 Uhr die Reden derParteivorsitzenden Annalena Baerbock und des Baden-WürttembergischenMinisterpräsidenten Winfried Kretschmann. Reporterin in Biberach ist KatharinaKühn. Der zweite Grünen-Chef Robert Habeck tritt bei den Bayerischen Grünen inLandshut auf.In Landshut trifft sich auch die FDP; hier wird u.a. Generalsekretärin LindaTeuteberg zu den FDP-Mitgliedern reden. Im sauerländischen Kirchveischede kommtdie NRW-CDU zum Politischen Aschermittwoch zusammen, um der Rede desCDU-Landesvorsitzenden, NRW-Ministerpräsident und Kandidaten für denParteivorsitz Armin Laschet zuzuhören. Die scheidende CDU-Chefin AnnegretKramp-Karrenbauer wird gegen 18.00 Uhr im mecklenburgischen Demmin erwartet.Über ihren Auftritt berichtet phoenix-Reporter Erhard Scherfer. Beim PolitischenAschermittwoch der thüringischen CDU in Apolda treten gegen Abend Mike Mohring,Bernhard Vogel und Friedrich Merz auf.Die SPD Parteivorsitzende Saskia Esken redet auf der SPD-Veranstaltung imbayerischen Vilshofen an der Donau. Von dort meldet sich Marlon Amoyal, umvertiefende Eindrücke vom dortigen SPD-Treffen zu vermitteln. Der zweiteSPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans tritt bei der Veranstaltung derSPD-Region Westliches Westfalen in Schwerte auf. Auch seine Rede wird in derphoenix-Aschermittwoch-Zusammenfassung gezeigt. Die AfD trifft sich imniederbayerischen Osterhofen um u.a. die Rede ihres Bundesvorsitzenden JörgMeuthen zu erleben. phoenix-Reporter Sascha Triefenbach begleitet dieAfD-Veranstaltung.Aus dem Bonner Studio berichten Tina Dauster und Florian Bauer und fassen dieAschermittwochs-Veranstaltungen der Parteien zusammen. An ihrer Seite steht derPolitikwissenschaftler Prof. Uwe Jun von der Universität Trier und ordnet mitihnen die Reden ein.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4530166OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell