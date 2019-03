phoenix live: Plenarwoche Europaparlament Straßburg - Dienstag, 26. März 2019, ab 8.30 Uhr und Mittwoch 27. März 2019, ab 8.30 Uhr

Finanztrends Video zu



Bonn (ots) - Im Europäischen Parlament stehen in dieser Wochegleich zwei zukunftsweisende Entscheidungen auf der Agenda, diephoenix im Rahmen seiner Themenwoche "Europas Zukunft" begleitet. AmDienstag stimmen die Abgeordneten über die umstritteneUrheberrechtsreform ab. Der Widerstand gegen die geplante Reform istgroß. Kritiker befürchten eine Einschränkung der Meinungsfreiheit imInternet. Am Mittwoch soll über die neue Regelung von CO2-Emissionszielen entschieden werden. phoenix berichtet an beidenTagen ausführlich aus Straßburg und zeigt die Debatten undAbstimmungen ab 9.00 Uhr live. Reporterin Ines Arland kommentiert dasGeschehen vor Ort und meldet sich bereits vor Beginn derPlenarsitzungen mit Interviewpartnern im phoenix tagesgespräch.Am Dienstag startet phoenix seine vor ort-Sendung bereits um 8.30Uhr mit einem Doppelinterview, das Ines Arland mit Martin Schirdewan,Die Linke, und Sven Schulze, CDU, im Straßburger EU-Parlament führt.Um 12.45 Uhr sendet phoenix ein unter den linden spezial, in demModeratorin Michaela Kolster den Fraktionsvorsitzenden undSpitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei EVP Manfred Weber(CSU) zu Gast hat. Auch die phoenix runde kommt live aus Straßburgund widmet sich dem Thema Europa. Alexander Kähler diskutiert dieFrage "Deutschland in Europa - Vom Musterschüler zum Bremser?" mitseinen Gästen Sophie in't Veld, Fraktion der Allianz der Liberalenund Demokraten für Europa, David McAllister, EVP-Fraktion, ZdzislawKrasnodebski, Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformersowie der Journalistin Hélène Kohl.Am Mittwoch meldet sich Ines Arland wieder ab 8.30 Uhr aus demEuropaparlament mit zwei Interviewpartnern und kommentiert dieanschließende Debatte und Abstimmung zu den CO2-Grenzwerten. Mit derFrage "Für oder gegen Europa? - Populisten auf dem Vormarsch?"beschäftigt sich die phoenix runde um 22.15 Uhr mit ModeratorAlexander Kähler und seinen Gästen Nina Horaczek, Falter, AlexanderKissler, Cicero, Richard Sulik, Fraktion der EuropäischenKonservativen und Reformer, und Roza von Thun und Hohenstein,Fraktion der Europäischen Volkspartei im Straßburger EU-Parlamentlive.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell