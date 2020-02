phoenix live: Klausuren von SPD und FDP - Sonntag, 9. Februar 2020, 14.00 Uhr und 23.15 Uhr

Bonn (ots) - Der SPD-Parteivorstand berät am Sonntag in einer Klausurtagung inBerlin Fragen der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik. Als Gast wird derver.di-Vorsitzende Frank Werneke erwartet. Zum Auftakt ist ein Statement vonSPD-Generalsekretär Lars Klingbeil vorgesehen. Möglicherweise wird derParteivorstand auch weitere aktuelle Themen, wie die Entwicklungen in Thüringenund die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom Vortag, beraten. Im Anschlusswollen die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und Frank Werneke die Ergebnisse derKlausur der Presse vorstellen. phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer meldet sichlive aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin.Außerdem tritt die FDP-Bundestagsfraktion zu einer Klausur in Berlin zusammen.Dabei dürfte es auch weiter um die neuesten Entwicklungen nach derMinisterpräsidentenwahl in Thüringen gehen. phoenix berichtet um 14.00 Uhr und23.15 Uhr über die Klausurtagungen und zeigt das ab 14.00 Uhr erwartetePressestatement des FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner live. Aus demReichstag meldet sich phoenix-Reporterin Jeanette Klag mit aktuellenEntwicklungen. Im Studio ordnet Ines Arland die Ereignisse mit derPolitikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach ein. Durch die Sendung um 23.15 Uhrführt Michael Sahr. Zu Gast im Studio ist Tilman Mayer, Politikwissenschaftleran der Uni Bonn.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6511/4514635OTS: PHOENIXOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell