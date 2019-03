phoenix live: Debatte und Probeabstimmungen für das weitere Brexit-Verfahren im britischen Unterhaus, Mittwoch, 27. März 2019, ab 13.00 Uhr

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn (ots) - Wie geht es nun weiter mit dem Brexit? Das britischeParlament diskutiert heute über verschiedene Optionen. Außerdem musssich Premierministerin Theresa May erneut im Unterhaus den Fragen derAbgeordneten stellen. phoenix überträgt die einstündige "questionsand answers"-Debatte live ab 13.00 Uhr.Am Nachmittag werden verschiedene Vorschläge zum weiteren Vorgehenvorgestellt. Mögliche Optionen sind eine enge Anbindung an die EUnach dem Beispiel Norwegens, ein zweites Referendum, die direkteAbkehr vom Brexit durch Zurückziehen der Austrittserklärung, einNo-Deal-Brexit oder eine Zollunion mit der EU.Die Debatte zur Auswahl der Vorschläge, über die abgestimmt werdensoll, zeigt phoenix live ab 15.00 Uhr. Den ganzen Tag über werden dieAbgeordneten über die Alternativen beraten. phoenix begleitet dieDebatte live bis zum Ende. Zur Einordnung sind dazu nacheinander dieGroßbritannien-Experten Sigrid Fretlöh, Grahame Lucas und ThomasGutschker im Studio.Abstimmungsergebnisse sind für den späten Abend vorgesehen. Zielder Probeabstimmungen ("indicative votes") ist es, herauszufinden,für welche Variante es im Parlament eine Mehrheit gibt. Abgestimmtwird voraussichtlich ohne Fraktionszwang. Das Ergebnis ist für dieRegierung allerdings nicht bindend. Möglicherweise finden am Montagerneut Abstimmungen über die Optionen statt, die die größte Mehrheitgefunden haben.Aufgrund der Live-Sendung aus dem britischen Unterhaus werden diefür 20.15 Uhr geplanten Folgen 5 und 6 der "Europa-Saga" auf morgen,Donnerstag, 28. März, um 20.15 Uhr verschoben.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell