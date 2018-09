phoenix live: CSU-Parteitag in München - Samstag, 15. September 2018, 10.00 Uhr

Bonn (ots) - Die CSU kommt am Samstag in München zum letztenParteitag vor der Landtagswahl in Bayern zusammen. phoenix berichtetab 10.00 Uhr sechs Stunden live aus dem Münchner Postpalast. Unterdem Motto "Ja zu Bayern" sollen die rund 800 Delegierten unteranderem auf die heiße Phase des Wahlkampfs eingeschworen werden. Dennwenn am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt wird, steht für dieChristsozialen einiges auf dem Spiel. Den Verlust der absolutenMehrheit sagen Umfragen schon seit geraumer Zeit voraus, doch diejüngste Studie "Bayerntrend" des Bayerischen Rundfunks prophezeit derPartei, die seit über 50 Jahren im Freistaat regiert, einen neuenTiefstand von 35 Prozent.phoenix-Moderator Michael Krons führt Interviews mitCSU-Generalsekretär Markus Blume und weiteren Funktionsträgern derPartei. Außerdem hat er Gregor Peter Schmitz, den Chefredakteur der"Augsburger Allgemeinen" zu Gast, der das Parteitagsgeschehen ausbayerischer Sicht einordnet. Die Abgrenzung vom rechten Rand, dasparteiinterne Gerangel zwischen Seehofer und Söder sowie dasVerhältnis zur Schwesterpartei CDU und deren Vorsitzenden AngelaMerkel wird im Gespräch mit Politikwissenschaftler Prof. HeinrichOberreuter thematisiert. phoenix-Reporterin Doris Müller fasst dasParteitagsgeschehen für die Zuschauer zusammen.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell