phoenix live: Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen und CDU-Klausur der Parteiführung in Berlin, Samstag, 25. November 2017, ab 10 Uhr und Sonntag, 26. November 2017, ab 17.30 Uhr

Bonn (ots) - Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen sind dieParteien weiterhin in Unruhe. Wie geht es weiter in derBundespolitik, welche Regierung wird Deutschland bekommen? Die Grünenkommen am Samstag in Berlin zu einem Parteitag zusammen, um nach dengescheiterten Sondierungen mit Union und FDP das weitere Vorgehen zuberaten. Die Partei zeigt sich weiter gesprächsbereit, an derRegierung mitzuwirken. Mit Spannung wird allerdings auch erwartet,inwieweit die Delegierten Kritik an der Verhandlungsführung bei dengescheiterten Jamaika-Sondierungen üben werden. phoenix berichtet ab10 Uhr in einem achtstündigen Sonderprogramm live aus der Arena inBerlin. Reporter Gerd-Joachim von Fallois führt mit den JournalistenAnna Reimann (Spiegel online) und Johannes Leithäuser (FAZ) durch dieSendung. Prof. Oskar Niedermayer, Politikwissenschaftler undParteienforscher an der Freien Universität Berlin, wird das Gescheheneinordnen. Jeanette Klag ist als Saalreporterin unterwegs, MarlonHerrmann fängt weitere Stimmen ein.Am Sonntag trifft die geschäftsführende Bundeskanzlerin AngelaMerkel die engste Führungsspitze der CDU zu einer Sondersitzung inder Parteizentrale. Bei dem Treffen soll über das Vorgehen nach demAussteigen der FDP aus den Jamaika-Sondierungen beraten werden.Reporter Alexander Kähler berichtet ab 17.30 Uhr live aus Berlin. ImBonner Studio ordnet Mareike Bokern mit dem PolitikwissenschaftlerVolker Kronenberg von der Universität Bonn das Geschehen ein. AmMontag soll in größerer Runde in der CDU weiter diskutiert werden.