phoenix live: Boris Johnson zu Besuch bei Bundeskanzlerin Merkel - Mittwoch, 21. August 2019, ab 18.00 Uhr

Bonn (ots) - Im Zug seiner diplomatischen Offensive gegenüber derEuropäischen Union besucht der britische Premierminister BorisJohnson am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Beiihrem Zusammentreffen wird es um Fragen des Brexits gehen. Johnsonhatte zuletzt in einem Brief an EU-Ratschef Donald Tusk eineoffizielle Streichung der Garantieklausel für eine offene Grenze inIrland verlangt. Die EU hatte bisher eine Neuverhandlung desBrexit-Vertrags stets abgelehnt.phoenix zeigt ab 18.00 Uhr in einer verlängerten Ausgabe von"phoenix der tag" den Empfang Johnsons in Berlin live. Er wirdzunächst mit militärischen Ehren im Ehrenhof des Kanzleramtesbegrüßt. Im Anschluss werden öffentliche Statements von Johnson undKanzlerin Merkel erwartet, bevor sich die beiden Regierungschefs zuihrem offiziellen Gespräch zurückziehen.