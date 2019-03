phoenix live: Außerordentlicher Deutschlandtag der Jungen Union in Berlin mit der Wahl eines neuen Vorsitzenden, Samstag, 16. März 2019, ab 13.00 Uhr

Finanztrends Video zu



mehr >

Bonn/Berlin (ots) - Die Junge Union (JU) trifft sich am Samstag inBerlin zu einem außerordentlichen Deutschlandtag, bei dem es um dieNachfolge von Paul Ziemiak geht. Nach der Wahl Ziemiaks zumCDU-Generalsekretär im Dezember 2018 muss die Jugendorganisation derUnionsparteien nun einen neuen Chef wählen. Die CDU-VorsitzendeAnnegret Kramp-Karrenbauer sowie Bayerns Ministerpräsident undCSU-Chef Markus Söder werden als Redner beim Deutschlandtag erwartet.phoenix überträgt das Geschehen von 13.00 bis 16.00 Uhr live.Reporter vor Ort ist Gerd-Joachim von Fallois. Mit ihm am Set ist dieFocus-Journalistin Margarete van Ackeren. Verschiedene Interviewssind angefragt, Philipp Amthor hat bereits zugesagt.Als Favorit für die Nachfolge von Paul Ziemiak gilt StefanGruhner. Er ist Landtagsabgeordneter und Chef des Union-Nachwuchsesin Thüringen. Gruhner tritt in einer Kampfkandidatur gegen denniedersächsischen JU-Chef Tilman Kuban an. Die Kandidaten werden sichauf dem Deutschlandtag vorstellen. Im Falle ihrer Wahl möchten beideauch mit kritischen Äußerungen gegenüber der Unionsspitze das Gewichtihrer Jugend-Organisation stärken. Weitere Bewerberinnen oderBewerber für den Posten sind möglich.Der Deutschlandtag ist das höchste Entscheidungsgremium der JU undvergleichbar mit dem Bundesparteitag der CDU. Die JU ist nach eigenenAngaben mit rund 105 000 Mitgliedern der größte demokratischepolitische Jugendverband in Deutschland und Europa.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell