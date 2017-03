phoenix live: 60 Jahre Römische Verträge: EU-Sondergipfel in Rom, Samstag, 25. März 2017, ab 10.00 Uhr

Bonn (ots) - Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, erlebte dieEuropäische Union ihre Geburtsstunde: Die sechs GründerstaatenFrankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg und dieBundesrepublik Deutschland schlossen sich in Rom zur EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft (EWG) zusammen. Aus dieserWirtschaftsgemeinschaft entwickelte sich im Laufe der Jahre dieEuropäische Union mit immer mehr Mitgliedstaaten. Mittlerweile kühltdie Begeisterung für die Staatengemeinschaft etwas ab, Großbritannienmöchte die EU sogar verlassen. Trotzdem - oder gerade deswegen -wollen die verbleibenden 27 Staaten das 60. Jubiläum der RömischenVerträge in Rom feiern. phoenix überträgt den Gipfel live ab 10 Uhr.Im Bonner Studio ordnet Moderator Thomas Bade die Ereignisse mit demPolitikwissenschaftler Ludger Kühnhardt ein.Die Staats- und Regierungschefs werden zu diesem Anlass in Romauch eine Erklärung zur Zukunft Europas abgeben. Es geht um dieFrage, wie viel Gemeinsamkeit die EU weiterhin zusammenhält. Diebritische Premierministerin Theresa May wird nicht dabei sein. DerFestakt beginnt mit einer Zeremonie auf dem Kapitol mit denStaatsoberhäuptern der damaligen Unterzeichnerländer. Für 12 Uhr isteine Pressekonferenz geplant. Teilnehmen werden der italienischenMinisterpräsident Paolo Gentiloni, EU-Ratspräsident Donald Tusk,EU-Ratsvorsitzender Joseph Muscat, Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker und Parlamentspräsident Antonio Tajani.http://ots.de/Jo0fgPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell