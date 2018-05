phoenix - Das ganze Bild: Ab 4. Juni in neuem Design, mit neuer Homepage und starken Programmschwerpunkten

Bonn (ots) - phoenix präsentiert sich ab dem 4. Juni 2018 neu: DerEreignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF rollt an diesem Tagauf allen Ausspielwegen sein neues Erscheinungsbild aus - linear undonline. Petrol ist die neue Farbe des Senders. Der einzigartige Tonzeigt sich vor allem in dem neuen Logo, der phoenix-Linse mit einertürkisfarbenen Korona. Passend zum Design entwickelt phoenix auchsein Programm weiter - mit einer stärkeren Fokussierung auf diepolitische Ereignisberichterstattung, mit neuen Sendungstiteln undeinem optimierten Sendeschema. Darüber hinaus stärkt phoenix seineOnline-Präsenz mit einer komplett neu gestalteten Homepage."Das neue Design ist ein selbstbewusster Auftritt. Mit demErscheinungsbild wollen wir phoenix noch klarer positionieren - alsInformations- und Hintergrundsender für politische undgesellschaftliche Themen in Deutschland, Europa und der Welt", so diebeiden Programmgeschäftsführer Michaela Kolster (ZDF) und Helge Fuhst(ARD/WDR) am Dienstag, 29. Mai 2018 bei der Pressekonferenz inBerlin. Die Farbgebung unterstreiche die Einzigartigkeit des Sendersin der deutschen Fernsehlandschaft. "Wir blicken hinter die Kulissenund zeigen die Dinge, wie sie sind - ungeschönt und unverfälscht. Wirbeleuchten die Themen dieser Welt aus verschiedenen Perspektiven undmit einer Tiefe wie kein anderer Sender. Damit sind wir in derderzeit polarisierten Welt der mediale Ort für die politischeWillens- und Meinungsbildung", unterstreicht Michaela Kolster. "Beiallen optischen Neuerungen - die hohe Qualität der Inhalte bleibtunverändert. phoenix steht weiterhin für verlässliche, umfassendeInformationen und Hintergründe. Mit unserer Live-Berichterstattung,den weiterführenden Dokumentationen und vertiefenden Gesprächenliefern wir zu jedem Thema ,Das ganze Bild'", so Fuhst.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell