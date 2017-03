phoenix bestürzt über Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel

Bonn (ots) - Anlässlich der Anordnung der Untersuchungshaft fürden deutsch-türkischen Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt",Deniz Yücel, zeigen sich die Programmgeschäftsführung und alleMitarbeiter des Politik-Fernsehsenders phoenix bestürzt. "Wir machenuns große Sorgen um die Pressefreiheit in der Türkei. Es geht hier umweit mehr als die Inhaftierung eines einzelnen Journalisten, es gehtum die Pressefreiheit und damit um eine der Grundlagen unsererfreien, demokratischen Gesellschaft", sagt ProgrammgeschäftsführerMichael Hirz. Derzeit sollen zwischen 80 und 150 Journalisten in derTürkei inhaftiert sein. Das phoenix-Team bekundet seine Solidaritätmit Deniz Yücel und allen in der Türkei inhaftierten Journalisten undhofft auf deren baldige Freilassung.Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell