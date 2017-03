phoenix Unter den Linden: Die liberale Demokratie in Gefahr - wie verteidigen wir unsere westlichen Werte?, Montag, 6. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Oft ist es ein schleichender Prozess - der Verfallvon Werten kommt auf leisen Sohlen. Aktuell geraten die vielgerühmten westlichen Werte in den Demokratien dies- und jenseits desAtlantiks unter Druck.Der Terror bestimmt zunehmend die politische Agenda und die Angstvor ihm wird oft zur Argumentationsgrundlage der Politik.In Zeiten terroristischer Bedrohung gilt es öfter als uns liebist, zwischen Sicherheit und Freiheit abzuwägen. Es stellen sich diefür liberale Demokratien essentiellen Fragen: Können wir unsereFreiheit in diesen Zeiten, in denen der Terror immer wiederaufscheint, weiter leben? Was macht die Bedrohung durch den Terrormit unserer freiheitlichen Gesellschaft? Wie müssen wir tätig werden?Wo müssen wir aufbegehren? Was sind uns unsere Freiheit undDemokratie wert, das Recht, frei zu sprechen?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihrenGästen Prof. Armin Nassehi, Soziologe Ludwig-Maximilians UniversitätMünchen und Prof. Carlo Strenger, Philosoph Universität Tel Aviv.http://ots.de/MZvQJPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell