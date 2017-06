phoenix Unter den Linden: Zuwanderungsland Deutschland - Brauchen wir eine Leitkultur? - Montag, 12. Juni 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Die Welt ist unübersichtlicher geworden: PolitischeStrukturen und jahrzehntelange Bündnisse werden in Frage gestelltoder lösen sich auf. Gesellschaften, die über lange Zeit gewachsensind, verändern sich immer schneller. Globale Phänomene wie Krieg,Terror oder Hunger haben eine weltweite Fluchtbewegung in Ganggesetzt, die gerade Europa und Deutschland vor eine großeHerausforderung stellt. Migration ist das Thema des 21. Jahrhunderts.Wie aber reagieren die Gesellschaften auf die Zuwanderung ausanderen Kulturen? Lange galt die multikulturelle Gesellschaft als einIdealbild des Zusammenlebens. Andere fordern eine europäischeLeitkultur für das Zusammenleben. Welches Konzept passt nun in dieGegenwart? Wie stellen sich die europäischen Gesellschaften für dieZukunft auf? Wer definiert eine Leitkultur und wie könnte sieaussehen?Alfred Schier diskutiert mit:- Wolfgang Bosbach, MdB CDU- Volker Beck, MdB B'90/GrünePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell