phoenix Unter den Linden: Schicksalswahlen in Europa - Hat die EU noch Zukunft? - Montag, 13. März 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Europa steht vor einem Schicksalswahljahr. Den Anfangmachen die Niederlande in der kommenden Woche. Hier schickt sich derRechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partij voor de Vrijheid an,stärkste politische Kraft zu werden. Mit Marine Le Pen strebt eineweitere EU-Kritikerin wenige Wochen später in Frankreich mit demFront National an die Macht. Rückt Europa politisch weiter nachrechts? Im Herbst müssen auch die Wähler in Deutschland auf dieseFrage eine Antwort finden - und damit das Schicksals-Wahljahrabschließen. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Ist dieStaatengemeinschaft noch reformwillig und reformfähig? Welcher derfünf Vorschläge Jean-Claude Junckers hat Aussicht auf Erfolg?Diese und weitere Fragen diskutiert Alfred Schier bei UNTER DENLINDEN mit seinen Gästen Alexander Graf Lambsdorff, FDP, MdEP undStellvertretender Präsident Europäisches Parlament und HaraldVilimsky, MdEP, Generalsekretär FPÖ.