Bonn (ots) - Das Thema Migration und Asyl war und ist eines derzentralen Streitthemen der politischen Debatte. Die Frage nach demrichtigen gesellschaftlichen Umgang mit den Herausforderungen undChancen von Zuwanderung und Flucht haben den politischen Diskurs dervergangenen Jahre ebenso wie den Bundestagswahlkampf geprägt. Nun istdas Thema eines der wichtigsten Konfliktfelder, wenn es darum geht,eine neue Bundesregierung zu bilden. Das galt für dieJamaika-Verhandlungen ebenso wie jetzt für die Sondierungen zwischenUnion und SPD. Die CSU hat nun vor und auf ihrer Klausur imbayerischen Seeon ihre Positionen festgeschrieben und damit vielWiderspruch beim potenziellen alten und neuen Koalitionspartner, aberauch den Grünen hervorgerufen.Was bedeuten die Vorschläge der CSU im Einzelnen? Was bezweckt diePartei mit diesen Vorschlägen? Wie viel bayerischer Wahlkampf stecktdarin? Zeigt sich in der Asylpolitik ein alter, weltanschaulicherGraben in unserer Gesellschaft? Diese Fragen diskutiert MichaelaKolster in der ersten Ausgabe von Unter den Linden im neuen Jahr mitihren Gästen Simone Peter, Bundesvorsitzende von Bündnis90/ DieGrünen und Stephan Mayer, Innenpolitischer Sprecher derCDU/CSU-Bundestagsfraktion von der CSU.http://presse.phoenix.de/gespraeche/2018/01/20180108UdLGrenzziehungen/20180108UdLGrenzziehungen.phtmlPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell