phoenix Unter den Linden: Gesellschaft im Umbruch - Die soziale Gerechtigkeit in Gefahr? - Montag, 13. November 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Deutschland geht es wirtschaftlich gut, sehr gutsogar. Aber wen meinen wir, wenn wir von Deutschland sprechen? DieStaatskasse, die Wirtschaft, die Gesellschaft? In diesen Tagen machenzwei Berichte die mediale Runde, die Einblicke in zwei Weltenerlauben, die obwohl sie Teil einer gemeinsamen gesellschaftlichenRealität sind, unterschiedlicher kaum sein könnten. Die sogenannten"Paradise Papers" öffnen den Blick in die Welt der Reichen undSuperreichen. Und ein aktueller Bericht des Statistischen Bundesamtesbeziffert die Armut in Deutschland: Demnach sind knapp 20 Prozent derDeutschen per Definition arm oder von einem Armutsrisiko bedroht.Wie sieht unsere gesellschaftliche Realität in Zeiten desökonomischen Wohlstands aus? Partizipieren alle in gerechter Weisevon der prosperierenden Wirtschaft? Wie steht es wirklich um diesoziale Gerechtigkeit im Land? Darüber diskutiert Michaela Kolstermit ihren Gästen:- Ralf Stegner, SPD, Stellvertretender Parteivorsitzender- Carsten Linnemann, CDU, Mitglied des Bundestages undVorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung derCDU/CSUhttp://ots.de/KAcvmPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell